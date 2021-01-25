Vincent Aboubakar, zorlu bir maçta daha kilidi açtı, Beşiktaş’a 3 puanı kazandırdı. 77. dakikada Gökhan Töre’nin ortasında güzel bir kafa vuruşuyla golü atan Kamerunlu yıldız, Siyah-Beyazlılar’ı 2-1 öne geçirdi. Devamında savunmada sağlam kalan Kartal, geriye düştüğü karşılaşmada çok kritik bir galibiyet etti. Aboubakar da attığı golle bir anlamda kendini affettirdi. İlk yarıda Ghezzal’ın nokta atışı pasında net golü kaçıran, bir başka pozisyonda ağlara gönderdiği top ofsayt gerekçesiyle sayılmayan Aboubakar, üçünçüde şeytanın bacağını kırdı. Ligdeki gol sayısını 11’e çıkartan Aboubakar, krallık yarışında takım arkadaşı Larin’le (12) farkı 1’e indirdi.