Aboubakar yok ama...

Porto’nun bu maçın favorisi olduğunu düşünüyorum. Bu karşılaşmadan galip gelme ihtimalleri oldukça fazla. Aboubakar’ın sakatlığı sebebiyle oynamayacak olmasına rağmen Porto, rakibine göre daha iyi durumda. Kalede Casillas çok iyi bir form grafiği yakaladı. Takımda şu an birçok oyuncu fark yaratacak performanslara imza atıyor. Brahimi, Marega ve Herrera takımın 3 kilit oyuncusu. Ayrıca Eder Militao, Felipe ile birlikte savunmada oldukça güçlü. Galatasaray’ın eski oyuncusu Alex Telles’e çok dikkat etmesi gerekiyor. O, dünyanın en iyi sol beklerinden biri. Hem çok hızlı hem de birçok asist yapabiliyor.

Gol atmaları kolay değil

Galatasaray’ın şu anki durumunu bildiğim kadarıyla söylüyorum, burada gol atmaları kolay olmayacak. 1 puan almaları bile onlar için iyi sayılır. Türk ekibinin defansta çok iyi bir bütünlük sağlaması ve kontratakları çok iyi yapması gerekiyor. Bu da onların maçtaki galibiyet şansını artıracaktır.

Marcio Garcia / Bola Na Rede sitesi yazarı