Aboubakar transferinde rakip çıktı! Fenerbahçe derken...

Beşiktaş 'ta cumartesi günü Kasımpaşa maçında alınan 2-1'lik galibiyette başrolü oynayan Weghorst'un ayrılık haberi deprem etkisi yaratmıştı. Siyah-Beyazlılar'da bu gelişmenin ardından Aboubakar harekatı başlamış ve ilk görüşme de gerçekleşmişti. Beşiktaş'a Kamerunlu golcünün transferinde dev bir rakip çıktı. İşte detaylar...

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Kamerun'la Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Aboubakar, başta Manchester United olmak üzere birçok kulübün listesine girmişti. Al-Nassr'ın Cristiano Ronaldo transferi sonrası ise sözleşmesini feshetmeye hazırlanan Aboubakar için sıcak gelişmeler yaşanıyor.

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLECEK

Al Nassr'ın, Ronaldo'ya yabancı kontenjanında yer açmak için Beşiktaş 'ta 3 sezon futbol oynayan Kamerunlu Vincent Aboubakar'ın sözleşmesini feshetmeye hazırlanıyor. Böylece ocak ayında 30 ayındaki futbolcu istediği takımla sözleşme imzalayabilecek.

FENERBAHÇE DE DEVREDE

İngiltere'den Daily Mail geçtiğimiz günlerde Manchester United'ın Al-Nassr forması giyen Vincent Aboubakar'ı kiralamak istediğini iddia etmişti. Haberde Manchester United gözlemcilerinin Dünya Kupası'ndaki performansıyla Aboubakar transferine onay verdiği iddia edilirken oyuncunun sezon sonuna kadar kiralık olarak oynayıp sezon sonu ise bonservisinin alınacağı belirtildi.

Ayrıca golcü futbolcunun ismi ülkemizden Fenerbahçe ile de sık sık anılıyordu. Fenerbahçe'nin Ocak ayında stoper transferinin yanı sıra forvet hattına da transfer yapmayı planladığı ifade edilmişti.

KARTAL HAREKETE GEÇTİ

Her ne kadar ismi bir süredir Fenerbahçe ile anılsa da Weghorst'ta yaşanan son gelişmelerin ardından Aboubakar, eski takımı Beşiktaş'ın gündemine geldi. Siyah-beyazlı ekibin Kamerunlu golcü için harekete geçti.

İLETİŞİME GEÇİLDİ

Beşiktaş, Vincent Aboubakar için görüşmelere başladığı ve golcü futbolcu yıllık 2.6 milyon euro net maaş istediği haberleri çıkmıştı. Siyah-beyazlılar Wout Weghorst’un olası ayrılığının ardından, Aboubakar için resmi girişimlere başlayacak. Vincent Aboubakar 3. kez Beşiktaş forması giyebilir.

FRANSA BASINI DA YAZDI

Fransa basınından Foot Mercato da Beşiktaş'ın Aboubakar ile görüşmelere başladığını son dakika olarak geçti. haberde, 'Aldığımız bilgilere göre Türk kulübü, şu anda Kamerunlu Vincent Aboubakar ile görüşüyor. Cristiano Ronaldo'ya yer açmak için, Al Nassr ile sözleşmesini feshettiği 30 yaşındaki forvet, şu anda serbest ve üçüncü kez Beşiktaş'a dönebilir.' ifadeleri yer aldı. Aboubakar'ın menajeri Pini Zahavi aynı zamanda Valentin Rosier ve Jackson Muleka'nın da menajerliğini yapıyor.

BEŞİKTAŞ'A DEV RAKİP

Siyah-beyazlıların kadrosuna katmak istediği Vincent Aboubakar için flaş bir iddia da İspanya'dan geldi. İspanyol basınında yer alan haberde; devre arasında santrfor bölgesine takviye yapmak isteyen Sevilla'nın Aboubakar'ı kadrosuna katmak istediği ifade edildi. Sevilla'nın ünlü sportif direktörü Monchi'nin bu transferde büyük etkisi olacağı iddia edildi.

ARABİSTAN'DA KALABİLİR

Bu arada, Al-Shabab Kulübü, Al-Nassr ile olan sözleşmesini feshettikten sonra Kamerunlu forvet Vincent Aboubakar ile sözleşme imzalamak için görüşmelere başladı.





FESİH GÖRÜŞMELERİ SÜRÜYOR

Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgilere göre de Vincent Aboubakar, sözleşmesini feshetmek için Al-Nassr'dan kalan 1.5 yıllık maaşının tamamını istedi. Aboubakar'ın temsilcisi Pini Zahavi ve Al-Nassr arasındaki fesih görüşmeleri devam ediyor.