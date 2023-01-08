Dünya Kupası’nda Kamerun formasıyla sergilediği müthiş performans sonrası Vincent Aboubakar, birçok kulübün transfer radarına girmişti. Golcü futbolcunun, Cristiano Ronaldo'nun Al Nassr'a imza atmasının ardından kulübüyle tüm bağlarını kopardığı haberleri gündemde yer alırken sürpriz bir gelişme yaşandı.









DÜNYA KUPASI'NDA ŞOV YAPTI

Kamerun Milli Takımı'nın kaptanı Vincent Aboubakar, Katar 2002'de iz bırakan performans sergiledi. Yıldız futbolcu, Kamerun'un Brezilya'yı 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada tek golü kaydederken ülkesinin tek galibiyetinde büyük rol oynadı. Aboubakar ayrıca Sırbistan ile 3-3 berabere biten karşılaşmada 1 gol atıp 1 asist yapmış ve tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

ABOUBAKAR VE RONALDO DİYALOĞU GÜNDEM OLDU

Al-Nassr, Cristiano Ronaldo transferiyle tüm dünyada ses getirdi. Ronaldo'nun imza töreni sonrası Aboubakar ve Portekizli yıldızın diyaloğu ise dikkatlerden kaçmadı.

Cristiano Ronaldo, Portekiz Milli Takımı'nın doktoru Joao Carlos Noronha'dan Kamerunlu forvete selam getirdi. Ronaldo, "Noronha sana sevgilerini gönderdi" dedi. Aboubakar ise gülümseyerek teşekkür etti.

Kamerunlu yıldız Porto'da oynadığı dönem dizinden ağır bir sakatlık geçirmişti. O dönem Aboubakar'ın ameliyatını Joao Carlos Noronha gerçekleştirmişti.

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

Al Nassr'ın, Ronaldo'ya yabancı kontenjanında yer açmak için Beşiktaş 'ta 3 sezon futbol oynayan Kamerunlu Vincent Aboubakar'ın sözleşmesini feshettiği iddia edilmişti.. Böylece ocak ayında 30 ayındaki futbolcu istediği takımla sözleşme imzalayabilecek.

FENERBAHÇE VE MANCHESTER UNİTED İDDİALARI

İngiltere'den Daily Mail geçtiğimiz günlerde Manchester United'ın Al-Nassr forması giyen Vincent Aboubakar'ı kiralamak istediğini iddia etmişti. Haberde Manchester United gözlemcilerinin Dünya Kupası'ndaki performansıyla Aboubakar transferine onay verdiği iddia edilirken oyuncunun sezon sonuna kadar kiralık olarak oynayıp sezon sonu ise bonservisinin alınacağı belirtildi.

Ayrıca golcü futbolcunun ismi ülkemizden Fenerbahçe ile de sık sık anılıyordu. Fenerbahçe'nin Ocak ayında stoper transferinin yanı sıra forvet hattına da transfer yapmayı planladığı ifade edilmişti.









TERS KÖŞE

Her ne kadar ismi bir süredir Fenerbahçe ile anılsa da Weghorst'ta yaşanan son gelişmelerin ardından Aboubakar, eski takımı Beşiktaş'ın gündemine geldi. Siyah-beyazlı ekibin Kamerunlu golcü için harekete geçtiği iddia edildi.

BEŞİKTAŞ DEVREDE

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Beşiktaş, Vincent Aboubakar için görüşmelere başladı. Golcü futbolcu yıllık 2.6 milyon euro net maaş istiyor.

WEGHORST AYRILABİLİR

Beşiktaş'ın hücum hattında sürpriz bir gelişme yaşandı. Beşiktaş'ın Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ettiği gecede takımının ikinci golünü kaydeden Wout Weghorst'un sevinci gündem yaratmış, Hollandalı futbolcu taraftarlara, ‘Güle güle’ diyerek el sallamıştı. Hollandalı yıldızın taraftara ve kulübe yönelik sevgi gösterisi içeren gol sevinci, 'Veda mı ediyor?' algısını yarattı.

RESMİ GİRİŞİM

NTV Spor'un haberine göre de Beşiktaş Vincent Aboubakar’ı yeniden kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar Wout Weghorst’un olası ayrılığının ardından, Aboubakar için resmi girişimlere başlayacak. Vincent Aboubakar 3. kez Beşiktaş forması giyebilir.









İLK ADAY ABOUBAKAR

Wout Weghorst’un ayrılık kararı almasının ardından forvet arayışlarına başlayan Beşiktaş’ta ilk aday Vincent Aboubakar oldu. Kasımpaşa maçında taraftara veda eden, maçın ardından ayrılmak istediği yönetime ileten Hollandalı golcü, Beşiktaş’taki son günlerini yaşıyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olmasına rağmen Manchester United’tan teklif alan Weghorst, İngiliz ekibine transfer olmak istiyor.

FRANSA BASINI DA YAZDI

Fransa basınından Foot Mercato da Beşiktaş'ın Aboubakar ile görüşmelere başladığını son dakika olarak geçti. haberde, 'Aldığımız bilgilere göre Türk kulübü, şu anda Kamerunlu Vincent Aboubakar ile görüşüyor. Cristiano Ronaldo'ya yer açmak için, Al Nassr ile sözleşmesini feshettiği 30 yaşındaki forvet, şu anda serbest ve üçüncü kez Beşiktaş'a dönebilir.' ifadeleri yer aldı. Aboubakar'ın menajeri Pini Zahavi aynı zamanda Valentin Rosier ve Jackson Muleka'nın da menajerliğini yapıyor.

SERBEST DURUMDA

Beşiktaş yönetimi bir yandan Weghorst’un bonservisini elinde tutan Burnley’in teklifini beklerlen, diğer yandan yeni forvet arayışlarına başladı. Hollandalı golcünün ayrılığı sonrası Aboubakar’ı kadrosuna katmak isteyen siyah beyazlılar girişimlere başladı. Al Nassr ile sözleşmesini fesheden Kamerunlu golcü serbest durumda.Yıllık ücret konusunda anlaşılması halinde Aboubakar 3. kez Beşiktaş forması giyecek.

2 dönem siyah beyazlı takımda oynayan 30 yaşındaki forvet, 67 maçta 35 gol attı, 9 asist yaptı. Bu sezon Al Nassr ile 12 karşılaşmaya çıkan Aboubakar, 4 gol 2 asistlik performans gösterdi.







