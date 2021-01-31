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Aboubakar Süper Lig'de ilk sezonunu yakaladı

Beşiktaş'ın yeniden kadrosuna dahil ettiği Vincent Aboubakar, Trabzonspor karşısında attığı golle bu sezon 12. golünü kaydetti. 2016-17 sezonunda da Beşiktaş forması giyen Kamerunlu golcü böylece o sezonu şimdiden yakaladı

31 Ocak 2021, Pazar 19:34 Son Güncelleme:
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Aboubakar Süper Lig'de ilk sezonunu yakaladı

Beşiktaş'ın yeniden kadrosuna dahil ettiği Vincent Aboubakar, Trabzonspor karşısında attığı golle bu sezon 12. golünü kaydetti. Süper Lig'de bu sezon 17 maçta 12 gole imza atan Aboubakar, 2016-17 sezonunda ligde attığı golü şimdiden yakaladı

Aboubakar 2016-17 sezonunda 27 lig maçında 12 gol atarken toplamda 38 resmi maça çıkıp 19 gole imza atmış ardından Porto'ya gitmişti


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