Beşiktaş'ın yeniden kadrosuna dahil ettiği Vincent Aboubakar, Trabzonspor karşısında attığı golle bu sezon 12. golünü kaydetti. Süper Lig'de bu sezon 17 maçta 12 gole imza atan Aboubakar, 2016-17 sezonunda ligde attığı golü şimdiden yakaladı

Aboubakar 2016-17 sezonunda 27 lig maçında 12 gol atarken toplamda 38 resmi maça çıkıp 19 gole imza atmış ardından Porto'ya gitmişti



