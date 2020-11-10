Aboubakar ilk dönemini mumla arıyor!
Büyük umutlarla alınan Aboubakar’ın performansı hayal kırıklığı yarattı. Beşiktaş'taki ilk dönemini mumla aratan Kamerunlu santrfor forma giydiği 5 lig maçında rakip kalelere sadece 7 şut atabilirken, skora katkısı da 1 gol ve 1 asistle sınırlı kaldı
Beşiktaş'ın uzun arayışlar sonunda santrfor için karar kıldığı Vincent Aboubakar, gösterdiği performansla beklentilerin uzağında kaldı. Ligde Konyaspor, Gençlerbirliği, Denizlispor, Yeni Malatya ve Gaziantep FK maçları içerisinden sadece Denizli deplasmanında 1 gol, 1 asistle skor katkısı yapan Kamerunlu futbolcu, kalan 4 maçı boş geçti.
RAKAMLARA DA YANSIDI
Aboubakar'ın forma giydiği karşılaşmalardaki durgunluğu oyuncunun istatistiklerine de yansıdı. Şu ana dek sadece 7 kez şut denemesi yapan yıldız futbolcunun kaleyi bulan şut sayısı 5 oldu. Diz sakatlığı sebebiyle yönetimin uzun süre üzerinde konuştuğu ve sözleşmesine de özel madde eklediği Aboubakar'ın ikili mücadelelerdeki zayıflığı da göze çarptı. (Sabah)