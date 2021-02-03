Aboubakar, gol serisini sürdürmek istiyor

Kara Kartal, sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılsa da gollerine devam etmeyi başaran Kamerunlu yıldız, bu akşamki Antalyaspor mücadelesinde de Siyah-Beyazlılar'ın en önemli hücum silahı olacak. Bu sezon ligde 17 mücadeleye çıkıp rakip fileleri 12 kez sarsmayı başaran 29 yaşındaki futbolcu, hücum hattında iyi anlaştığı Cyle Larin'in de yardımlarıyla bugün takımına zaferi getiren isim olmaya çalışacak. Beşiktaş'ta çıktığı son 3 maçında da gollerine devam eden Aboubakar, serisini devam ettirmek istiyor.