Aboubakar gerçekleri: Süreç neden uzadı?

Bir yandan ligde zirveden uzak kalmak istemeyen Beşiktaş , diğer yandan Aboubakar transferine yoğunlaştı. Suudi ekibi Al-Nasrr ile ayrılığın gerçekleşmesi ardından siyah-beyazlılara geleceği düşünülen Kamerunlu oyuncunun, siyah-beyazlılarda önemli bir avantajı var.

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O da, siyah-beyazlı ekipte eski arkadaşlarının bulunuyor olması... Bu da Aboubakar'ın alışma sürecinin yaşamıyor olacak olması... Beşiktaş teknik ekibi, bunun büyük bir avantaj olacağı görüşünde...

TAKIM ONU İSTİYOR

Çünkü siyah-beyazlı tamımda, başta Teknik Direktör Şenol Güneş olmak üzere, takımın kıdemlilerinden Atiba, Cenk Tosun, Ghezzal, Necip, N’Koudou ve Rosier gibi futbolcular, Aboubakar ile birlikte forma giydi, ter döktü. Bu nedenle eski takım arkadaşları, yıldız futbolcunun transfer edilmesini istiyor.





NEDEN UZUN SÜRDÜ?

Siyah-beyazlılar, kulübü ve ligi çok iyi tanıyan Aboubakar'ın takıma yine büyük katkı yapacağına inanıyor. Ancak transfere birçok yönden bakan yönetim de, kendi şartlarının oluşması durumunda Aboubakar transferini gerçekleştirmek istiyor.

Golcü futbolcuya Avrupa'nın çeşitli kulüplerinden de tekliflerin olması, bekleyiş süresini uzatıyor.

BEKLENEN OLDU İDMANA ÇIKMADI

Beşiktaş ile yollarını ayırmak için gün sayan Wout Weghorst'un, Konyaspor maçına çıkıp çıkmayacağı tartışılıyordu. Ancak Hollandalı futbolcunun ağrıları bulunduğu dile getirildi ve çalışmasını fitness salonunda yaptı.

Siyah-beyazlılardan ayrılmak için santrfor transferinin gerçekleşmesini bekleyen Weghorst'un, kendisini riske etmeme adına lig karşılaşmasında oynamayacağı vurgulandı.





BAŞKAN ÇEBİ ANTRENMANDA

Konya maçının hazırlıklarını dün yaptığı idmanda devam eden Beşiktaş'ın dünkü antrenmanını Başkan Ahmet Nur Çebi ile Asbaşkan Emre Kocadağ takip etti.

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması şeklinde geçti. Siyah-beyazlılar, minyatür kalenin ardından dar alanda çift kale taktik maç gerçekleştirdi. (Skorer)