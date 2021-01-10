Aboubakar: Garip duygular içindeyim

Süper Lig'in lideri Beşiktaş'ta takımın golcüsü Aboubakar Hatayspor ile oynadıkları ve 2-2'lik eşitlikle sonuçlanan Hatayspor maçın sonrasında açıklamalarda bulundu.

Aboubakar'ın açıklamaları şu şekilde:

Garip duygular içerisindeyim. Gol anı ve golden sonraki duygular çok değişikti benim için. Hayat böyle. En iyi yapabileceğim şey takım arkadaşlarıma yardım edip şampiyon olarak bu şampiyonluğu anneme armağan etmek.

Başkanımıza, hocamıza, teknik ekibimize, takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Beşiktaş benim ikinci ailem. Benim için çok özel. Herkese mesajları için teşekkür ediyorum.