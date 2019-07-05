Galatasaray'ın kadrosuna katmak için yoğun çaba harcadığı Vincent Aboubakar konusunda yaşanan gelişmeler sarı kırmızılı yönetimin yüzünü güldürdü.

Kameurunlu forvetin yapılan ilk teklifi kabul ettiği öğrenildi. Sarı kırmızılı idarecilerin 27 yaşındaki golcü ile anlaştığı ve transferin kulüpler arasındaki pazarlıklara kaldığı öğrenildi.

Yapılan görüşmelerde futbolcunun menajerinin, Aboubakar'ın Galatasaray'da oynamayı istediği ve heyecanlandığını aktardığı bildirildi.

Taraftar maddi konularda anlaşırken, Cim Bom Portekiz ekibine de yaptığı teklifi revize etti. Buna göre Galatasaray satın alma opsiyonuyla beraber kiralamak istedikleri Kamerunlu golcü için fiyat yükseltti ve 3 milyon euroya kadar çıktı.

Sarı kırmızılıların satın alma opsiyonu ise 7.5 milyon euro teklif edildiği öğrenildi. Ze Luis'in transferinden sonra Aboubakar'ı gözden çıkaran Porto'nun ilk planında 2 sene daha sözleşmesi bulunan futbolcuyu bonservisiyle beraber satmak istediği belirtildi. Ancak Galatasaray dışında tecrübeli forvete ciddi teklif gelmemesi Cim Bom'un elini güçlendirdi.

Kaynak: Skorer