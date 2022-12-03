Dünya Kupası tüm heyecanıyla devam ediyor. Katar'da düzenlenen dev organizasyonda grup aşamaları tamamlandı ve son 16'da mücadele edecek takımlar belli oldu.

Dün kupada H grubu ve G grubu maçları oynandı. 18:00 seansında Güney Kore ile Portekiz karşılaştı. Ronaldo'lu Portekiz maçı kaybetse de adını son 16 turuna yazdırmayı bildi. Diğer maç ise Gana ile Uruguay arasında oynandı. Muslera'nın yedek soyunduğu maçta mücadeleyi Uruguay 2-0 kazansa da puanı ve averajı aynı olan ancak attığı gol fazla olan Güney Kore tur atladı. Uruguay turnuvaya veda etti.





İSVİÇRE TURLADI, ABOUBAKAR'IN GOLÜ ÇARE OLMADI

G Grubunda ise 22:00 maçlarında İsviçre, Sırbistan'ı 3-2 yenerek bir üst tura yükseldi. Gecenin maçında Kamerun ile Brezilya karşı karşıya geldi. Kamerun, 90+2. dakikada 1-0 öne geçti. Sağ kanattan Mbekeli'nin penaltı noktası üzerine gönderdiği ortada Aboubakar topa kafayı vurdu ve fileleri havalandırdı: 1-0. Kamerun, karşılaşmayı 1-0 kazandı. Ancak Aboubakar'ın golü Kamerun'a çare olmadı. İsviçre, aldığı galibiyet sonra 6 puanla 2. sıraya yükseldi. Bu sonuçların ardından Kamerun Dünya Kupası'nda veda eden takımlar arasında yer aldı.

Kamerun'a karşı aldığı yenilgiyle birlikte birlikte Brezilya, 1998'den sonra ilk kez Dünya Kupası gruplarında mağlubiyet yaşadı.

Aboubakar ve Rosier'in Eğlenceli Kar Savaşı

Öte yandan Dünya Kupalarında bugüne kadar hiçbir Afrika ülkesine karşı mağlubiyet yüzü görmeyen Brezilya, Kamerun karşısında bir ilki yaşadı.





NEYMAR MAÇI TRİBÜNDE İZLEDİ

Brezilya'da sakatlığı bulunan yıldız oyuncu Neymar, Kamerun maçını tribünde izledi. Sambacıların, Sırbistan ile G Grubu'nda oynadığı ilk maçta sakatlanan Neymar, İsviçre karşılaşmasının ardından Kamerun maçında da forma giyemedi.

DANİ ALVES BREZİLYA'NIN EN YAŞLI OYUNCUSU OLDU

Brezilya'nın Kamerun'la oynadığı mücadelede ilk 11'de sahaya kaptan olarak çıkan Dani Alves, Brezilya'nın Dünya Kupaları'nda oynayan en yaşlı oyuncusu olarak tarihe geçti. Alves, 39 yaşında Dünya Kupası'nda forma giydi ve Thiago Silva'ya ait olan rekoru kırdı.





ABOUBAKAR TARİHE GEÇTİ!

Brezilya karşısında 81. dakikada ilk sarı kartını gören Vincent Aboubakar, uzatma dakikalarında attığı golden sonra formasını çıkarttığı için bir sarı kart daha görerek oyundan atıldı.

Vincent Aboubakar, Zinedine Zidane'dan bu yana Dünya Kupası'nda gol attığı bir maçta kırmızı kart gören ilk oyuncu oldu.

ZIDANE'IN UNUTULMAZ KIRMIZISI!

Almanya'daki 2006 FIFA Dünya Kupası'nda İtalya ile Fransa arasında oynanan final karşılaşmasının 7. dakikasında Zidane penaltıdan takımını 1-0 öne geçirmişti.

İtalyanlar 19. dakikada Marco Materazzi ile durumu 1-1'e getirdi. Mücadelenin 90 dakikası bu skorla sonuçlanınca karşılaşma uzatmalara gitti.

Mücadelenin ikinci uzatma devresinde, 110. dakikada rakip takım savunmacısı Marco Materazzi'ye kafa atan Zidane, kırmızı kartla oyundan ihraç edilerek takımını 10 kişi bıraktı.

Final mücadelesinin ardından yeşil sahalara veda ettiğini açıklayan Zidane'ın, gördüğü kırmızı kart sonrasında Dünya Kupası'nın yanından geçerek soyunma odasının yolunu tuttuğu sahne, futbolseverlerin hafızalarındaki yer edindi.



