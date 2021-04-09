Aboubakar ceza alacak mı? Av. Burak Alcan Fanatik’e açıkladı…

Beşiktaş'ın Alanyaspor ile oynadığı karşılışma sonrası golcü oyuncusu Vincent Aboubakar saha içine girmişti. Kısa süre önce TFF Hukuk Müşavirliği, Aboubakar'ın "Talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle PFDK'ya sevk edildiğini açıkladı. Peki, Aboubakar ceza alacak mı? Avukat Burak Alcan Beşiktaş taraftarının merak ettiği soruyu cevapladı...

Av. Burak Alcan'ın konuyla ilgili görüşleri...

Beşiktaş A.Ş. futbolcusu Vincent Aboubakar 07.04.2021 tarihinde oynanan Beşiktaş J.K.-Aytemiz Alanyaspor Süper Lig müsabakasında yedek kulübesinin arkasındaki tribünlerde yer alması gerekirken golden sonra arkadaşlarını tebrik etmek için saha içine girmişti. Bunun ardından TFF resmi internet sitesinde yapılan açıklama ile futbolcunun “talimatlara aykırı hareket” sebebiyle tedbirsiz olarak PFDK’ya sevk edildiği duyurulmuştu.









Bu sevk kararını hukuki açıdan inceleyecek olursak; Aboubakar’ın yedek kulübesinin üstündeki tribünlerde olması gerektiği, müsabaka sırasında sahaya ve T alanına giremeyeceği “Covid-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat” 6/4 maddesi ile hüküm altına alınmıştır. Buna göre kadroya giremeyen futbolcuların T alanı olarak ifade edilen ve idari personelin bulunduğu bölgeye, yedek kulübesine ve sahaya girmeleri yasaktır. Talimatın EK 2 tablosuna göre Vincent Aboubakar yedek kulübesi arkasındaki tribünde bulunmalıdır. Buna göre arkadaşlarını tebrik etmek isteyen Aboubakar bu kuralı ihlal etmiş olur ve PFDK’ya sevki mümkün olur. Bahsedilen talimatta bir ceza hükmü bulunmadığından genel hüküm olan TFF Futbol Disiplin Talimatına gidilerek disiplin cezası, m.46’da belirtilen “…kişi veya kulüpler, bu hususta ayrı ceza hükmü bulunmadığı takdirde bu talimatta belirlenen disiplin cezaları ile cezalandırılır.” hükmü uyarınca yine Disiplin Talimatı’nda belirtilen cezalar ile hakkaniyete aykırı olmayacak şekilde cezalandırılacaktır. Ancak belirtmek gerekir ki futbolcular müsabaka sonunda sahaya ve T alanına girebilmesinin önünde bir engel yoktur. Aboubakar’ın akreditasyon kartının bulunduğu, zorunlu olarak müsabaka öncesi Covid-19 testi yapıldığı ve negatif sonuçlandığı ve sahaya maçın son düdüğünden sonra indiği de ayrıca göz önünde bulundurularak cezalandırılması gerekir. Nitekim verilecek cezalar da ihtar, kınama ve para cezası şeklinde olması muhtemeldir. Ancak PFDK, testi negatif sonuçlanan Aboubakar’a müsabakadan men cezası verebileceği gibi, ceza verilmesine yer olmadığına da karar verebilir. Takdir hakkı ve hakkaniyete ters düşmeyecek karar verme sorumluluğu PFDK’ya aittir.

Yakup Çınar - Fanatik.com.tr