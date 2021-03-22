Rakip kaleye göndedriği 5 şutun 4’ünde isabet bulan tecrübeli futbolcu, özellikle ikinci yarının son bölümünde eline geçen fırsatları iyi değerlendiremedi. Fenerbahçe file bekçisi Altay Bayındır’ın sezonun en iyi performanslarından birini sergilemesi sonrasında mücadeleyi gol atamadan tamamlayan 29 yaşındaki futbolcu, 31. hafta sonunda 15 golde kaldı. Bu sezon krallık yarışında da iddialı konumda bulunan Aboubakar, bu alanda Hataysporlu Aaron Boupendza’nın 3 sayı gerisinde ikinci sırada yer alıyor.