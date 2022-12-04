Aboubakar bombası! Süper Lig devi harekete geçti

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Kamerun Milli Takımı ile fırtınalar estiren Aboubakar, performansıyla dünya gündeminde yer edindi.

Kupada G grubunda yer alan Kamerun, Sırbistan ile oynadığı maçta 3-1 yenik duruma düşmüş ancak Beşiktaş 'ın eski futbolcusu Vincent Aboubakar'ın oyuna girmesiyle işler değişmişti. Tecrübeli golcü 55. dakikada oyuna dahil oldu, 64'te şık bir golle farkı 1'e indirdi. 66. dakikada ise Choupo Moting'in golünü hazırlayan isim oldu ve takımının sahadan 3-3 eşitlikle ayrılmasında başrol onundu.





BREZİLYA'YI YIKTI AMA...

Bir sonraki rakip Brezilya'ylaydı. Kamerun'un golcüsü Aboubakar yine sahneye çıktı ve 90+2'de takımını 1-0 öne geçirdi takımının galip gelmesini sağladı. Ancak İsviçre'nin Sırbistan karşısındaki galibiyeti, Kamerun'un son 16 turu şansını elinden aldı.

TARİHE GEÇTİ

30 yaşındaki golcü futbolcu Brezilya maçındaki hareketiyle tarihe geçti. 81. dakikada sarı kart gören Aboubakar, golden sonra formasını çıkarması sonrasında 90+3'te ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Bu durum sonrasında Aboubakar, Zinedine Zidane'dan bu yana Dünya Kupası'nda bir maçta gol attıktan sonra kırmızı kart gören ilk oyuncu oldu.





46 YIL SONRA BİR İLKİ BAŞARDI

Vincent Aboubakar, Sırbistan maçında 1966'dan bu yana oyuna sonradan girdiği bir Dünya Kupası maçında hem gol atan hem de asist yapan ilk Afrikalı oyuncu oldu.

Diğer yandan Dünya Kupaları'nda Sırbistan maçı öncesinde son sekiz maçını da kaybeden Kamerun'un tarihe geçmesine de Aboubakar engel oldu.





FENERBAHÇE GÜNDEMİNE ALDI

Joao Pedro'un sakatlığı ile sarsılan Fenerbahçe , Ocak ayındaki ara transfer döneminde santrfor mevkine takviye yapmaya hazırlanıyor. Takvim'in İtalyan basınından derlediği habere göre; Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Nassr'da forma giyen Beşiktaş'ın eski yıldızı Vincent Aboubakar ile bir Türk takımı ciddi bir şekilde ilgileniyor ve durumunu araştırıyor.

Aynı haber kaynakları bu Türk takımın çok büyük bir ihtimalle Fenerbahçe olduğunu da ifade etti. Vincent Aboubakar yaz transfer döneminde de Fenerbahçe'nin gündemine gelmişti.

PİYASA DEĞERİ 5 MİLYON EURO

Güncel piyasa değeri 5 milyon Euro civarında olan Aboubakar'ı, Fenerbahçe'nin bonservisiyle birlikte alma ihtimalinin olduğu da gelen haberler arasında. Kulübünden ayrılmaya sıcak baktığı ifade edilen Aboubakar için en ciddi sorun aldığı yüksek ücret. Ancak bu durumun biraz Aboubakar'ın fedakarlığı biraz da başarı bonuslarıyla aşılmaya çalışılacağı belirtiliyor.





Dünya Kupası'nda Kamerun formasıyla boy gösteren Aboubakar 3 maçta 2 gole imza atarken son olarak Brezilya'yı 1-0 mağlup ettikleri maçta da takımının ve maçın tek golünü atmıştı. Ancak bu galibiyet Kamerun'u elenmekten kurtaramamıştı. Brezilya bu yenilgiyle tarihinde ilk kez bir Afrika ülkesine mağlup olmuştu.

YENİDEN GÜNDEMDE

Beşiktaş'ta 2 şampiyonluk yaşayan Vincent Aboubakar, Dünya Kupası'ndaki performansıyla da göz doldurdu. Güncel piyasa değeri 5 milyon Euro civarında olan Kamerunlu santrfor için Fenerbahçe hem menajeri hem de kulübü ile temasa geçmiş durumda. Aboubakar yaz transfer döneminde de gündeme gelmişti.

Vincent Aboubakar'ın Afrika Uluslar Kupası'ndaki en iyi anları