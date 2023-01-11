Beşiktaş 'ta devre arası transfer dönemi öncesi beklenmedik transfer hareketliliği yaşanıyor. Hollandalı golcü Weghorst'un Manchester United'a gitme ihtimali sonrası golcü arayışı sürüyor.

Beşiktaş'ın gündemine ilk gelen isim Ronaldo'nun transfer olduğu Suudi Arabistan ekibi Al Nassr forması giyen Vincet Aboubakar. Takımdan ayrılacağı iddia edilen golcü için Beşiktaş girişimlerini sürdürüyor.

Siyah-Beyazlı takımın 2.6 milyon Euro teklif yaptığı golcü futbolcu ile anlaşma aşamasına geldiği iddiaları da gündemde.









İDMANLARA ÇIKIYOR

Aboubakar - Beşiktaş cephesinde sıcak gelişmeler yaşanırken golcü futbolcu takımı Al Nassr'la çalışmalarını sürdürüyor. 30 yaşındaki yıldız forvet dün ve bugün gerçekleştirilen antrenmanlarda takımla çalıştı. Suudi kulübünün twitterdan paylaştığı karelerde Aboubakar'ın takımla çalıştığı görünüyor.









2024'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Geçen sezon 22 maçta 8 gol atan, Bu sezon 11 maçta 4 kez fileleri havalandıran Vincent Aboubakar Beşiktaş'ın şampiyon olduğu sezonda 26 maçta 15 gol atarak dikkatleri üzerine çekmişti. Aboubakar bu performansı sonrası Suudi kulübünden astronomik maaş alarak Arabistan'a transfer olmuştu.









Aboubakar'la Fenerbahçe ve Manchester United'ın da ilgilendiği iddia edilmişti.

Öte yandan Aboubakar'ın Al Nassr kulübünden takım arkadaşı olan Ronaldo da hazırlıklarını sürdürüyor.