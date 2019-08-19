Aboubakar Beşiktaş için can atıyor!

Portekiz’in önde gelen gazetelerinden A Bola, geçtiğimiz günlerde Kara Kartal’ın eski golcüsü Vincent Aboubakar için flaş bir iddia ortaya atmıştı. Haberde, 27 yaşındaki futbolcunun, önümüzdeki sezon Porto’da kendisine şans bulmasının zor gözükmesi nedeniyle takımdan ayrılmak istediği yer almıştı. Kamerunlu futbolcu, hücum hattında Marega, Soares, Ze Luis, Warls ve Fabio Silva gibi isimlerin bulunması nedeniyle son olarak da takımdan ayrılmak istediğini yönetime iletti. Burak’ın yokluğunda ilk maçta Sivas karşısında ağları sarsamayan Beşiktaş’ın da Aboubakar için girişimlerini hızlandırdığı öğrenildi.

Kiralama formülü

Beşiktaş Yönetimi, 27 yaşındaki futbolcunun yüksek bonservis bedeli nedeniyle kiralama formülüne başvurmayı hedefliyor. Fikret Orman ve kurmayları, önümüzdeki günlerde Portekiz’e bir çıkarma yaparak Kamerunlu futbolcuyu yeniden kadrosuna katmaya çalışacak. Aboubakar’ın, Siyah-Beyazlılar’a geri dönme isteği nedeniyle bu transferdeki tek engel Porto. Mavi-Beyazlı ekibin de hücum hattında birçok alternatife sahip olması nedeniyle transferde zorluk çıkarmaması bekleniyor.

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