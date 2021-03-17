Aboubakar başladı Larin bitirdi!

Kara Kartal’ın Kamerunlu yıldızı Vincent Aboubakar, dün akşamki Başakşehir mücadelesinde önce sevindirdi sonra korkuttu! Ziraat Türkiye Kupası yarı final turunda oynanan karşılaşmaya ilk 11’de başlayan tecrübeli futbolcu, oyunun 17. dakikasında Oğuzhan Özyakup’un asistini iyi değerlendirip yaptığı şık çalım ve vuruşla golünü attı. Hücum hattında oldukça etkili bir görüntü sergileyen Aboubakar, ikinci yarının sonuna doğru ise yaşadığı sakatlıkla korkuttu. Alexandru Epureanu’yla girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kalan Aboubakar, sağ dizini tutarak acı içinde yerde kıvrandı.









Derbi öncesi sorun yok

Dizinden daha önce birçok operasyon geçirmesi sebebiyle korkutan 29 yaşındaki futbolcu, kısa bir tedavinin ardından ilk yarıyı tamamladı. İkinci yarı öncesinde tedbir amaçlı oyundan alınan Aboubakar, karşılaşmanın kalan bölümünü tribünden takip etti. Yıldız ismin pazar günü Fenerbahçe’yle oynanacak derbi öncesinde önemli bir probleminin bulunmadığı duyuruldu.

Finali getiren vuruş...

Mücadelenin ikinci yarısında oyuna Vincent Aboubakar’ın yerine dahil olan Cyle Larin, dün akşam da gollerine devam etti. Siyah-Beyazlı formayla bu sezon ortaya koyduğu etkili futbolla takımın elde ettiği çıkışın en önemli mimarı olan Cyle Larin, karşılaşmanın 102. dakikasında Adem Ljajic’in pasını iyi kontrol edip yaptığı vuruşla takımına finali getiren isim oldu. Larin, Başakşehir karşısında kaydettiği sayıyla bu sezon Beşiktaş formasıyla 33. maçında rakip fileleri 18. kez sarsmış oldu.







