Rusya'nın Akhmat Grozny takımında forma giyen 27 yaşındaki golcü futbolcu Ablaye Mbengue'nin açıklamalarından Ajansspor'un derledikleri şu şekilde:

"Beşiktaş'ta oynamak isterim"

Beşiktaş'ın ilgisi var. Menajerim görüşmeleri sürdürüyor. Beşiktaş'la kontağımız devam ediyor. Benim için çok büyük bir fırsat. Şartlar oluşursa Beşiktaş'ta oynamak isterim.

Akhmat Grozny benimle 3 yıllık sözleşme imzalamak istiyor ama ben Beşiktaş'ta forma giymek istiyorum.

Değişik menajerler Türkiye'den başka kulüplerin ilgisi olduğunu söylüyor. Türkiye'deki menajerin Doğan Ercan Beşiktaş'la bir görüşmeleri sürdürüyor ve ilerleme kaydettik. Temasımız sürüyor. Ocak ayından beri görüşmelerimiz sürüyor Beşiktaş'la.

"Türkiye'de oynamak istiyorum"

Türkiye'yi yakından takip ediyorum. Tutkulu bir taraftar topluluğu var. Galatasaray - Başakşehir maçını izledim, bu tutkuyu gördüm. Ben de Türkiye'de oynamayı arzu ediyorum. (Ajansspor)