Abisine özendi şampiyon oldu

Bolu’da ağabeyinden etkilenerek başladığı muay thai sporunda 2 Avrupa ve 2 dünya şampiyonluğu elde eden 14 yaşındaki milli sporcu Ceren Yılmaz, yeni başarılara imza atmak için hazırlıklarını sürdürüyor.

Ağabeyinin kendisinden önce bu sporla ilgilendiğini aktaran milli sporcu, “Ben de ondan heveslenerek başladım. Üç yıldır ara vermeden yapmaya devam ediyorum. Spora başladıktan sonra il şampiyonluklarım oldu. Sonra 2 Türkiye ikinciliğim, bir birinciliğim var. Avrupa Kupası’nda 2 kez şampiyon oldum. İki dünya şampiyonluğum, bir de altın kemerim var. Bundan sonra tekrar dünya şampiyonasına katılmak ve orada yine şampiyon olmak istiyorum” diye konuştu.