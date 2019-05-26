Abi-kardeş Yunanistan’da bükmedik bilek bırakmadı

Yalova’da bilek güreşi sporcusu olan Enes ve Nisa Camadan kardeşler ilk kez katıldıkları Avrupa Şampiyonası’ndan altın ve bronz madalya ile döndü. Kısa bir süre önce bu spora başlayan iki kardeş önce Antalya’da yapılan Türkiye Şampiyonası’nda ardından Yunanistan’ın Loutraki kasabasında organize edilen 29. Avrupa Bilek Güreş Şampiyonası’nda ilk 3’e girerek Romanya’da yapılacak Dünya Şampiyonası vizesi aldılar.

Enes Camadan 18 yaş altı 75 kiloda sağ kolda Avrupa üçüncüsü, Kardeşi Nisa Camadan ise mücadele ettiği 15 yaş altı gençler kategorisi 70 kilo sağ kolda Avrupa şampiyonluğunu kazandı.

"Romanya'da hedefim Türk bayrağıyla kürsüye çıkmak"

Dünya şampiyonasına hazırlanan Yalova Termal Fen Lisesi öğrencisi Nisa Camadan, "Bu sene bilek güreşlerine katıldığım ilk senem. Bilek güreşine ağabeyimin vesilesi ile başladım. Bu sene ilk defa yarışmalara katıldım. Türkiye’de ve Avrupa’da şampiyonluk elde ettim. Yunanistan’da çok büyük bir tecrübe oldu benim için. Orada Türk bayrağını kaldırıp İstiklal marşını okutmak çok büyük bir gurur ve onurdu. Ekim ayında Romanya’da dünya şampiyonası düzenlenecek oraya hazırlanıyoruz. Hedefim yine Türk bayrağını birincilik kürsüsüne çıkarıp İstiklal marşını okutmak. İnşallah gerçek olur" dedi.

Avrupa 3.'sü olan Nisa'nın abisi Enes Camadan ise "Bilek güreşine yaklaşık 2,5 sene önce başladım. Turnuvalara her sene katıldım ve ilk defa bu sene derece elde ettim ve Avrupa şampiyonasında üçüncü oldum. Nisa kardeşimi de ben başlattım benden görüp heveslendi. Bilek güreşinde hocamızın çok yardımı oldu. Kardeşimin şampiyon olmasından çok gurur duydum. Bende birinci olmak isterdim ama bana üçüncülük nasip oldu. Ekim ayında Bükreş'te Dünya Şampiyonası var. İnşallah orada birinciliği bekliyoruz" diye konuştu.

Emre Kaya / YALOVA (İHA)