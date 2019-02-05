Abdussamed Karnuçu kimdir, kaç yaşında?

Abdussamed Karnuçu Galatasaray U21 takımında forma giyiyordu. Sakatlığı nedeniyle devre arası kampına gidemeyen 19 yaşındaki oyuncu A Takım ile idmanlara çıkmaya başladı. Ozan Kabak ile birlikte U17 Milli Takımı'nda savunmada görev yapan Abdussamed Karnuçu ön liberoda görev yapıyor. Peki, Abdussamed Karnuçu kimdir, bilinmeyenleri neler? Abdussamed Karnuçu hakkında tüm detaylar burada...

Abdussamed Karnuçu kimdir?

4 Şubat 2000 Sivas doğumlu olan Abdussamed Karnuçu 2011 yılında Sivas Demirspor'da futbola başladı. 19 yaşındaki futbolcunun asıl mevkisi ön libero. Savunma ağırlıklı orta saha oyuncusu olan 1.84 boyundaki futbolcu aynı zamanda stoper olarak da görev yapabiliyor.

2013'te Galatasaray'a geldi

Abdussamed Karnuçu 2013 yılında amatör olarak Galatasaray'a transfer oldu. Galatasaray'ın meşşur 2000 grubunun önemli isimlerinden. 50 kez milli formayı giyen Abdussamed Karnuçu U17 Avrupa Şampiyonası ve U17 Dünya Kupası'nda Ozan Kabak ile birlikte stoperde görev aldı.

U17 Dünya Kupası'ndan sonra 2017 yılında Galatasaray Abdussamed Karnuçu ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.

Bu sezon U21 takımı ile 10 maça çıkan Abdussamed Karnuçu aynı zamanda Keçiöğrengücü maçında ilk kez A Takım forması giydi.

Galatasaray'ın U17 takımında forma giyen futbolcular...

(Ozan Kabak, Recep Gül, Ramazan Civelek, Atalay Babacan, Yunus Akgün, Melih Gökçimen, Abdussamed Karnuçu)