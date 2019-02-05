Abdussamed Karnuçu Galatasaray A Takımı ile idmanlara başladı

Ozan Kabak'ın 11 milyon Euro'ya Stuttgart'a gitmesi, Yunus Akgün'e Avrupa'nın önemli kulüplerinden teklifler gelmesi gözleri yeniden Galatasaray yapısına çevirmişti.

Abdüssamed A takımda...

Sarı-Kırmızılı dün gerçekleştirilen idmanında 2000 grubunun önemli isimlerinden Abdussamed Karnuçu'da yer aldı. Bir süredir sakatlığı nedeniyle takımdan uzak kalan genç ismi Fatih Terim kısa sürede A Takım'a yerleştirmeyi düşünüyor.

Sezonun ilk yarısında U21 Ligi'nde 10 maçta forma giyen Abdussamed Keçiörengücü ile oynanan Türkiye Kupası maçında ilk kez A Takım forması giymişti. Genç oyuncu yaşadığı şansız sakatlık nedeniyle devre arası kampını kaçırmıştı.

Abdussamed Karnuçu ve Atalay Babacan dün idmanda A Takım ile birlikte çalıştı.

Orta saha ve stoper oynuyor

Asıl mevkisi ön libero olan 1.84 boyundaki genç futbolcu aynı zamanda stoper olarak da görev yapabiliyor. Abdussamed, U17 Avrupa Şampiyonası ve U17 Dünya Kupası'ndan Ozan Kabak ile birlikte milli takımın savunma ikilisini oluşturmuştu.

50 kez milli formayı giydi!

2012 yılında Sivas Demirspor'dan amatör olarak transfer edilen Abdussamed Karnuçu 50 kez alt yaş gruplarında milli formayı terletti.

19 yaşındaki futbolcunun Galatasaray ile 2020 Haziran'a kadar profesyonel sözleşmesi bulunuyor.

Yakup Çınar - Fanatik.com.tr