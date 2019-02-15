Son dönemdeki tepki çeken hakem kararlarının ardından, MHK Başkanı Yusuf Namoğlu istifa etti. Merkez Hakem Kurulu (MHK) Yusuf Namoğlu'nun, bu haftaki hakem atamalarını da yaptıktan sonra Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'e istifasını sunarken, yerine kimin geçeceği merak konusu oldu. Namoğlu'nun ayrılığının ardından MHK'nin başına kimin geçeceği merak konusu olurken kulislerde eski MHK Başkanı Kuddusi Müftüoğlu'nun ismi geçmişti. MHK'nin başına Müftüoğlu'nun değil, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Başkanı Abdurrahman Arıcı'nın gelmesi bekleniyor. Peki, TFFHGD Başkanlığı görevini yürüten Abdurrahman Arıcı kimdir?

Abdurrahman Arıcı kimdir? Kaç yaşında, nereli?

Abdurrahman Arıcı, 2 Mayıs 1951'de Hatay Reyhanlı'da doğdu. Babasının adı Abdullah, annesinin adı Gülizar'dır. Tıp Doktoru; İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ni bitirdi. Radyoloji dalında uzmanlığını tamamladı. Yozgat ve Rize Devlet Hastanelerinde radyoloji uzmanı olarak çalıştı. Rize ve Antalya İl Sağlık Müdürlüğü, Antalya Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimliği görevlerini yürüttü.

Futbol hakemliği yaptı. Süper Lig Gözlemciliği, Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Üyeliği, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Rize, Yozgat Kurucu Başkanlığı ve Dernek Genel Merkez Genel Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

MHK nedir?

MHK; Merkez Hakem Kurulunun kısaltması olarak biliniyor. Merkez Hakem Kurulu 1 Başkan, 1 Başkanvekili, 3 Hakem ve Gözlemci Atama Komisyonu üyesi, 1 Futsal Sorumlusu ve 1 Plaj Futbolu sorumlusundan oluşan kuruluştur.

MHK’nin görevi nedir?

Merkez Hakem Kurulunun görevi, profesyonel ve ya amatör liglerde oynanan futbol müsabakalarına hakem atayıp, bu hakemlerin incelemelerini gerçekleştiren kuruldur. Merkez Hakem Kurulu Hakem atama komisyonu tarafından atanan hakemler atandığı maçları TFF kurallarına uygun yönetmekle yükümlüdür. Hakem ve Gözlemci atama komisyonu tarafından atanan gözlemci ise yine MHK tarafından atanan hakemi inceleyip puanlamakla yükümlüdür.9,0 ve 10 arası puan hakemin eksiksiz performans gösterdiğini belirtir.

8,5 ile 8,9 arası puan alan hakemler ise ufak hatalara rağmen çok iyi performans göstermiştir.8,3 ile 8,4 ise hakemin iyi olduğunu, beklenen performansı gösterdiğini belirtir.8,0, 8,1, 8,2 alan hakemin maçta hatalar yapsa da tatminkâr bir performans sergilediğini anlarız.7,9 Alan hakem ise bariz bir önemli hata yapmıştır. Eğer bir hakem 8’in altında puan aldıysa en az 2-3 hafta maç almayarak dinlendirilir.