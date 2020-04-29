Abdurrahim Albayrak'tan Ümit Davala ve Hasan Şaş açıklaması

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, yardımcı antrenörler Ümit Davala ve Hasan Şaş'la yollarına devam edecekleri söyledi.

29 Nisan 2020, Çarşamba 21:54 Son Güncelleme:
Abone Ol Google News
- A +
Abdurrahim Albayrak'tan Ümit Davala ve Hasan Şaş açıklaması

Teknik direktör Fatih Terim'in iki yardımcısıyla yollarını ayrılacağı yönündeki haberlerle ilgili Galatasaray ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak'tan açıklama geldi. DHA'ya konuşan Abdurrahim Albayrak, "Hasan Şaş ve Ümit Davala ailemizin birer üyesidir. Bizim ve Galatasaray'ın da evlatlarıdır. Bugün medyada konu olan 'Davala ve Şaş teknik ekipte olmayacak' şeklinde çıkan haberler gerçeği yansıtmıyor. Taraftarımızın bu gibi haberlere itibar etmemesini rica ederim" ifadelerini kullandı.


İlgili Haberler
Galatasaray'dan ayrılacağı konuşulan Falcao'nun eşinden paylaşım!


YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...