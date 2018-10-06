Spor Toto SÜper Lig'in 8. haftasında Galatasaray deplasmanda Antalyaspor'u 87. dakikada Donk'un kafa vuruşundan bulduğu golle 1-0 yendi.

Mücadelenin ardından Sarı Kırmızılı ekibin yöneticisi Abdurrahim Albayrak, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İşte Albayrak'ın açıklamaları:

"Porto mağlubiyeti bizi çok üzmüştü. Antalya'ya uzun bir yolculuk sonrası geldik, çok sıcak bir havaya geldik. İçeride Fatih Hoca, bana espri yaptı 'Seni santrfor oynatmaktan kurtardım' diye. Biliyorsunuz hocamın esprileri bitmez."

"Zor oldu ama temiz oldu. 2-3 hep berabere dinlenmek istiyoruz. Camiamıza hayırlı olsun, emin adımlarla yürümek istiyoruz."

"UEFA'nın Galatasaray ile ilgili son açıklamasında herhangi bir şey yok. Aynı durum bazı takımlar için de geçerli. Bize sadece 'Hata yapmayın sakın' diyorlar. Allah'ın izniyle biz de hata yapmayacağız. Hata yapsaydık, faturayı Galatasaray ağır öderdi."