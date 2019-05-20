Galatasaray sezonu şampiyon olarak tamamlayıp 22. kez ipi göğüslerken, başkan Mustafa Cengiz ve 2. Başkan Abdurrahim Albayrak, TRT Spor'da yayınlanan 'Gündem Futbol' programında açıklamalarda bulundu.

Abdurrahim Albayrak, transferle ilgili önemli açıklamalarda bulunurken, Babel'le ilgili ''İmza attı atmadı bir şey diyemem. Bir hafta sonra çalışmalar başlayacak. Çok önemli transfer çalışmalarımız olacak.'' diye konuştu.

Albayrak'ın açıklamaları şu şekilde:

Şampiyonluklar geliyor, ertesi gün başka bir şey başlıyor. Düne kadar şampiyon olacak mıyız diye mesaj atanlar, bugün kimleri transfer edeceğiz diye yazmaya başladılar. İşler hiç bitmiyor. Şampiyonluktaki en önemli şeyimiz aile ortamıydı.

Bakanımız Berat Albayrak ile görüştüm. Türk futboluna önemli katkılar yapılacağını söyledi. İnşallah ay başında banka düzenlemeleriyle Türk futbolu rahat bir nefes alacak. Sürekli bankalardayım. Neredeyse Ziraat Bankası'nın kadrosuna alınacaktım.

Arda ile Fatih Terim görüştü mü?

Ligler bitmeden Fatih Hoca kimseyle görüşmez, hiçbir girişim yapmayız. Bir haftamız var. Bir hafta sonra her şey başlar.

Alan transferi için Dubai'ye gittim, 65 bin TL cebimden ödedim. Gelinlerimin annemin yüzüne bakamadım. Transfer yapamadık diye çok büyük hakaretlere uğradık. Hakkımı helal etmeyeceğim. 83 yaşındaki anneme küfredildi.

Annenizin telefonu bulunuyor, gelinlerimin telefonu bulunuyor küfrediliyor. Yüzlerine bakamıyorum. Çok üzüldüm. Biz de uçak indirebiliriz ama o zaman bu duruma gelemezdik. Galatasaray'ın borçları artık yönetilebilir duruma geldi.

Diagne satılacak mı?

Diagne'nin satılmasıyla ilgili bir düşüncemiz yok. Gelen bir şeyler var oyuncularımız için ama şampiyonluğa gidiyorduk. Düne kadar transferi kenara bıraktık. Bundan sonra başlayacağız.

İbra edilmedikten sonra istifa etseydik, ertesi gün 74 milyon TL'yi yatırmasaydık... O kadar iyi bir düzen kurmuşken... Bir yerde kıskançlık varsa orada başarı olamaz. Cansun ve Aysal dönemlerinde hiç kıskançlık olmadı. Sonra Ali Dürüst'ü, beni ve hocayı gönderdiler. Bu kadar güzel giden bir takıma camianın destek olması gerekmez mi? Bugün sabah İnan Kıraç Bey aradı ve teşekkür etti. İbrasızlıktan sonra ilk arayanlardandı ve desteğini verdi. Mahkemeye gidin dedi. Galatasaraylılık böyle bir şeydir.

Onyekuru kalmak istiyor

Onyekuru kalmayı çok istiyor. İnanılmaz bir katkısı var. Transferde daha hazırlıklı olacağız. Son dakikaya bırakmayacağız. Şampiyonlar Ligi'ne hazır gireceğiz. "Fatih Hoca bugün yine Florya'daydı. Hocanın heykelini dikmez az kalır. Ne mutlu ki böyle bir hocaya sahibiz. Sözleşmesi 2 yıl daha devam ediyor.