Galatasaray ikinci başkanı Abdürrahim Albayrak, deplasmanda 1-0 galip geldikleri Alanyaspor maçının ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Albayrak, "Hocamıza, oyuncularımıza teşekkür ediyorum. Baskı altında olan hakeme rağmen, verilmeyen penaltımıza, rakibe verilmeyen kırmızı karta rağmen bugün buradan galibiyetle ayrıldık"

"Onlar bizi nasıl memnun ettiyse, biz de oyuncularımızı memnun edeceğiz. Onlara prim vereceğiz. Genç hakemlerimize yazıktır. Genç hakemleri biz destekliyoruz, onların yanında olduğumuzu ifade ediyoruz. Biz her şeye rağmen 3 puanımızı aldık" ifadelerini kullandı

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ise "Suni algı operasyonları yapılıyor. Bunlara prim vermeyeceğiz. Algılara boyun eğmeyeceğiz, yolumuza devam edeceğiz. Galatasaray camiasıyla mücadelenin o kadar kolay olmadığını herkes görecek ifadelerini kullandı.







