Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz’in yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle bir dizi operasyon geçireceği bildirildi. Sarı-kırmızılı kulüpten Mustafa Cengiz’in sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklamada, "Başkanımız Sayın Mustafa Cengiz’in yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle yapılan tetkik ve tahliller sonucunda bir dizi operasyon zorunluluğu doğmuştur." denilmişti.

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, sosyal medya hesabından Mustafa Cengiz ile ilgili paylaşımda bulundu ve "Dualarımız seninle sevgili Başkanım." ifadelerini kullandı.