Aralık ayında Şampiyonlar Ligi'ne, şubatta ise Türkiye Kupası'na veda eden Galatasaray'ın ligdeki şampiyonluk şansı da matematiksel olarak Alanya'da bitmişti. Büyük umutlarla başlanan sezonda önemli transferler yapılsa da elde bomboş bir sezon kaldı. Sürekli sakatlıklarla ve cezalarla boğuşan Galatasaray, tam ligde ipleri alıp 8'de 8 yapmıştı ki corona virüsü darbesiyle toparlanamadı.

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Fenerbahçe'nin de peşinde olduğu isim için görüşmelerine devam ediyordu. Bu doğrultuda taraftarları oldukça sevindirecek bir olay yaşandı. Galatasaray Spor Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Sivasspor forması giyen Emre Kılınç'ın fan sayfasını sosyal medya hesabından takibe aldı.









Sivasspor'un Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada Emre Kılınç takımına galibiyeti getiren golü kaydetti.

Bilindiği üzere Mert Hakan Yandaş'ı Fenerbahçe'ye kaptıran Galatasaray, yine Sivasspor'dan Emre Kılınç'ın transferinde mutlu sona ulaşmıştı. Gelecek sezon için sözleşmesi biten ve yerli oyunculara yönelen Galatasaray, Demir Grup Sivasspor'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Emre Kılınç ile el sıkışmış ve Milliyet'in haberine göre 4 yıllık da anlaşma sağlamıştı.







