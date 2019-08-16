Abdurrahim Albayrak'tan Radamel Falcao açıklaması geldi.





Denizlispor maçı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Albayrak yoğun şekilde gelen Falcao sorularını şu şekilde yanıtladı:

Monaco kulübüyle iyi ilişkiler içindeyiz. İkinci başkanlarıyla sürekli diyalog halindeyiz. Oyuncu alım ve satımlarında artık daha çok görüşeceğiz. Buraya gelecekler ve dostluk yemeği yiyeceğiz. Falcao transferinde taraftarımızın içi rahat olsun. Yüzde 99 rahat olsun. O fotoğraf yanlışlıkla dışarıya verildi ve çok üzüldüm.

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