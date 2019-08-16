Abdurrahim Albayrak'tan Falcao açıklaması: Taraftar yüzde 99 rahat olsun!
Denizlispor deplasmanından mağlubiyetle ayrılan Galatasaray'da 2. başkan Abdurrahim Albayrak stat çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ardı ardına gelen Falcao sorularını yanıtlayan Albayrak, "Taraftarımız yüzde 99 rahat olsun" şeklinde konuştu.
Abdurrahim Albayrak'tan Radamel Falcao açıklaması geldi.
Denizlispor maçı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Albayrak yoğun şekilde gelen Falcao sorularını şu şekilde yanıtladı:
Monaco kulübüyle iyi ilişkiler içindeyiz. İkinci başkanlarıyla sürekli diyalog halindeyiz. Oyuncu alım ve satımlarında artık daha çok görüşeceğiz. Buraya gelecekler ve dostluk yemeği yiyeceğiz. Falcao transferinde taraftarımızın içi rahat olsun. Yüzde 99 rahat olsun. O fotoğraf yanlışlıkla dışarıya verildi ve çok üzüldüm.
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