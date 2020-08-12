Abdurrahim Albayrak, Emre Kılınç'ın imza töreninden sonra Mert Hakan Yandaş'ı isim vermeden sert şekilde eleştirmeye devam etti, hatta konuyu "Evlat böyle yetiştirilir"e kadar getirdi.

Özellikle Fenerbahçelilerin ciddi şekilde tepkisini çeken açıklamalar şu şekilde:

Emre başkaları gibi sağlam durmasaydı, sözünde durmasaydı böyle olmazdı. 'Abdurrahim abi ben sana, Galatasaray'a yanlış yapar mıyım?' dedi.

Bütün Galatasaray ve kamuoyu önüne ona teşekkür ediyorum. Böyle bir evlat yetiştirdikleri için Emre'nin ailesine çok teşekkür ediyorum. Evlat böyle yetiştirilir.







