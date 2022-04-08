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Abdurrahim Albayrak'tan açıklama: Bu iddialar mantık dışı!

Mustafa Cengiz döneminde Galatasaray'da 2. Başkan olarak görev yapan Abdurrahim Albayrak, İstanbul Valiliği'nin olağan genel kurulun iptali yönünde açılan davanın ardından konuştu. Albayrak, "Bizim ibra edildiğimiz ama mevcut yönetimin ibra edilmeyip seçime gitmek zorunda kaldığı genel kurulun iptali için girişimde bulunduğumuzu iddia etmek mantık dışıdır" dedi.

08 Nisan 2022, Cuma 22:11 Son Güncelleme:
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Abdurrahim Albayrak'tan açıklama: Bu iddialar mantık dışı!

Galatasaray Kulübü'nde olağanüstü seçim arifesinde sıcak gelişmeler yaşanıyor... İstanbul Valiliği Dernekler Masası, sarı-kırmızılı kulübe olağan genel kurul iptali, olağan genel kurul sonucunda alınan seçim kararının iptali, kulüp tüzüğünün idari ibrasızlıkla ilgili tüm maddelerinin iptali yönünde dava açtığı öğrenilmişti.

Bu durum Sarı-Kırmızılı camiada endişe yaratırken, eski başkan Mustafa Cengiz döneminde 2. Başkan olarak görev yapan Abdurrahim Albayrak'tan açıklama geldi. Albayrak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gerçekler elbet ortaya çıkar. Bizim ibra edildiğimiz ama mevcut yönetimin ibra edilmeyip seçime gitmek zorunda kaldığı genel kurulun iptali için girişimde bulunduğumuzu iddia etmek mantık dışıdır. Yetkililerden bu işlemin kimin başvurusuyla yapıldığını açıklamalarını talep ediyorum" ifadelerini kullandı. 


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