Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak’ı geçtiğimiz hafta arayan bir dolandırıcı, kendisini Bahçelievler Belediye Başkanı olarak tanıttı. Dolandırıcı, Albayrak’a, “Sen çok hayırlı bir adamsın. Cumhurbaşkanımızın çağrısına da cevap verdin. Burada yurtlarda kalan garibanlar var onlara erzak vereceğiz, paramız eksik kaldı, şu kadar bir para da sana yazıyorum” dedi. Telefondakinin sesini belediye başkanına benzeten Albayrak, “Asistanım geldi. ’Fatura bilgilerini göndereceğim, telefonu kimse açmıyor’ dedi. Aradım başkanı ’Parayı aldınız değil mi?’ dedim, ’Yok’ dedi, ’Abi ne diyorsun, dolandırıldık herhalde’ dedim. Ben emniyetimize güveniyorum en kısa sürede yakalanacaktır” diye konuştu.

6 yıl önce de dolandırıldı

Şüphelilerin Gebze’deki şubeden 140 bin TL çektikleri ortaya çıktı. Yardım için şüphelinin hesabına 40 bin Lira yatıran Albayrak, bundan 6 sene önce de kendisini Rize Valisi olarak tanıtan bir dolandırıcıya 10 bin TL’sini kaptırmıştı.