Başakşehir ile Galatasaray arasında yapılan ve 1-1 tamamlanan maç öncesinde Abdurrahim Albayrak'ın Göksel Gümüşdağ karşısında ceketini iliklemesi sarı kırmızılı taraftarların yanı sıra kulüp üyelerinin de tepkisini çekti. Galatasaray üyesi Yasin Çakmak, bu görüntüyü, “Bir şeyler yazıp sonra hakkıyla disipline gitme ihtimalim var...” mesajıyla paylaştı.

Üyelerden Ahmet Tirali ise, "Galatasaray Spor Kulübü yöneticisi, hiçbir kulüp yöneticisinin önünde panik halinde ilikleyecek düğme aramaz, başını eğmez. Değil saygı duyduğun adam, öz baban bile olsa sen orada, ona karşı Galatasaray’ı temsil ettiğin için buna uygun davranmak zorundasın" ifadesini kullandı.

İskender Baydar Albayrak'a tepki göstererek, "Rakip karşısında ceket ilikleyenlerin, kendi yardımcı antrenörünü hakeme kızdığı için susturanların yönettiği bir kulüpte, sahadaki aslanların mücadelesi sadece alkışlanır.. Helal olsun çocuklar" diye görüş bildirdi.

Sedat Besen ise yaşanan olayın camiaya yakışmadığını vurgulayarak, "Sayın Abdurrahim Albayrak 115 yıllık kulübü temsil ediyorsunuz, hem de baskanımızın yokluüunda en üst seviyede. Bu görüntü bu camiaya yakıştı mı? Siz önünde ceket iliklenecek ve saygıdan eğilinecek bir camiayı temsil ediyorsunuz. Lütfen bunun hakkını verin..." açıklamasını yaptı. (Ajansspor)