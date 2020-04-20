Abdurrahim Albayrak: Ya indirim yaparız ya kilit vururuz

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, evdeki 14 günlük karantina sürecinin ardından CNN Türk’te Hakan Çelik’in konuğu oldu. DHA’ya da açıklamalar yapan Albayrak’ın öne çıkan sözleri şöyle: “Eşim de rahatsızlanınca hastaneye gittik. İkimizde de zatürre tespit edilince ağladık. Ateşim 38’di, öksürüyordum. Ayakta duramıyordum, bitik vaziyetteydim. Korona olduğumuzu söylediler” dedi. 8 Mart’taki Sivasspor deplasmanında rahatsızlandığını belirten Albayrak, “Döndüğümde biraz iyiydim. Önce Mustafa Erdoğan ile görüştüm sonra eski başbakanımız Mesut Yılmaz ile yemek yedik. Onlara bir şey olsaydı kendimi affetmezdim. Allah’a şükürler olsun iyiler”

‘150 şoförle sarıldım’

Virüsün nereden bulaştığına yönelik soruyu yanıtlayan Albayrak, “Havaalanı taraflarında çok dolaştık. Orada personelle çay içtik. O gün 150 şoför bir aradaydı. Hepsine sarılıp öptüm. Bundan sonra sarılma konusunda kendimi nasıl frenleyeceğim bilmiyorum. Şundan geçti bundan geçti demek günah bir şey. Allah bilir. Benden birine geçseydi, her gün kanımı alan şirketteki hemşire hanıma geçerdi. Katımda çalışan sekreterlere geçerdi. Bu hastalığı önce Allah, sonra doktorlar ve elbette sigara içmemem sayesinde atlattım” ifadelerini kullandı.

‘Amatör şubeleri kapatmalıyız'

Galatasaray’ın ve genel olarak Türk futbolunun durumuyla ilgili net konuşan Abdurrahim Albayrak, “Eski dünya, eski Türkiye artık olmayacak. Herkes elini taşın altına koymalı. Hiçbir kulübün bu maaşları ödeme şansı yoktur. Her gün başkanımızla telekonferans yapıyoruz. Sponsorluklar iptal oldu. Mevcut futbolcu, menacer paraları ne bu sene ne gelecek sene ödenebilir. İndirim yapmaya mecburuz. Yayıncı kuruluş haklı olarak ödemeleri durdurdu. Kulüpler bitmiş. Ya indirim yapacağız, ya bu iş burada bitti diyerek kilit vuracağız. Birlik olup amatör şubeleri kapatmamız lazım. Üzülerek söylüyorum ama durum bu. Hiçbir sponsorumuz anlaşmaya yanaşmıyor. Birlik olmamız lazım. Eski ücretleri artık hiçbir kulübün ödemesi mümkün değil. Futbolcu kardeşlerimizden, Galatasaraylı kardeşlerimizden de büyük fedakarlık bekliyoruz. Bununla ilgili başta Sayın Başkanımız Mustafa Cengiz olmak üzere yönetim kuruluyla çok büyük çalışma ve çaba içerisindeyiz. Başkanımızın önümüzdeki hafta geniş bir açıklama yapacağını düşünüyorum. Biz düğmeye bastık, basmayanlar düşünsün” dedi.

14 branşta, 451 kişi ne olacak?

İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak’ın açıklamalarının ardından Galatasaray’da gözler amatör branşlara çevrildi. Basketbol ve voleybol başta olmak üzere Sarı-Kırmızılılar, toplam 14 branşta faaliyet gösteriyor. Bazı şubeler altyapı destekli olarak yoluna devam ederken, 3 branşta ise bu sene sporcu gözükmüyor. Amatör şubelerde toplamda Galatasaray’ın bünyesinde idari ve teknik personel de dahil 451 kişi var. Sadece sporcular değil, burada çalışan hocalar ve personelin de geleceği büyük soru işareti.

‘Ali Koç 10 kez aradı’

“Ali Koç beni en az 10 kez aradı. Ahmet Ağaoğlu, Ahmet Nur Çebi, bütün başkanlar sürekli aradı. Herkese teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan arayıp moral verdi. “Nereden bu hastalık sana bulaştı Abdurrahim” diye sordu. Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca hep aradı, sürekli bilgi aldı. Allah razı olsun

‘Fatih hocama benden geçme ihtimali kahretti'

Fatih hocamla her gün konuşuyorum. Hastaneye yattığında çok üzüldüm. “Acaba benden mi bulaştı” düşüncesi beni kahretti. İçimde bir acaba yaşadım, hep dua ettim. Allah’a şükür iyi. 2 gün önce Florya’ya geldi. Yardımcılarıyla buluştu. Ne zaman idmanlara başlarız diye görüşmeler yapıyoruz. Gelecekle ilgili hesap kitap yapıyoruz. Şu anda o kalacak, bu gidecek diye kimsenin düşünecek hali yoktu. Önümüzdeki haftadan itibaren hepsini masaya yatıracağız. Gelir olmadan transfer dönemi nasıl olacak, onu da merak ediyorum” Gözyaşları içinde anlattı... “Bu süreçte 8 kilo verdim. Çok acı günler yaşadım. Gelinim aradı oğlumun testinin pozitif çıktığını söyledi. Oğlumu aradım ağlıyor. İki çocuğu var. Ya onlara bulaştıysa diyor. Kızım İlknur 38.5 derece ateşim var diye, telefonda titriyor. Kimseye bulaşmasın diye tek başına o halde hastaneye geliyor. Oğlum başka hastanede. Allah hiçbir babaya bu acıyı yaşatmasın. Elin kolun bağlı, bir şey yapamıyorsun. Anlatmaya dilim varmıyor. O gece yaşadıklarımı ben bilirim”