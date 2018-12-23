Abdurrahim Albayrak: Transferle özlenen Galatasaray dönecek

Galatasaray'da asbaşkan Abdurrahim Albayrak, 4-2 kazanılan Sivasspor maçının ardından basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı ve "Ocak ayında yapılacak transferlerin ardından özlenen Galatasaray geri dönecek" dedi.

23 Aralık 2018, Pazar 21:35 Son Güncelleme:
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Abdurrahim Albayrak: Transferle özlenen Galatasaray dönecek

Abdurrahim Albayrak'ın açıklamaları şu şekilde:

Ocak ayındaki transferlerle birlikte daha fazla keyif alabileceğimiz bir takım oluşturacağız. Yarın uyuyacağım ve hiç kalkmayacağım. Psikolojik olarak zorlu bir dönemdeydik. Galatasaray şampiyonluğun en önemli adaylarından biridir. Bundan önceki maçlarda belki yanlış kelimeler kullandım kusura bakmasınlar. Kazandıktan sonra konuşmak kolay, kaybettikten sonra zor. Teker teker tüm taraftarlarımızdan özür diliyorum. Transferlerin ardından özlenen Galatasaray geri dönecek.

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