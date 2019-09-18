Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde mesaisine başladı. Sarı-kırmızılı takım, A Grubu ilk maçında Belçika’nın Club Brugge ekibine konuk oldu. Mücadele golsüz eşitlikle sona erdi ve temsilcimiz Galatasaray Devler Ligi'ne bir puanla başladı.

Mücadelenin ardından Galatasaraylı yönetici Abdurrahim Albayrak, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Albayrak, Falcao transferinnin ardından uzun bir süredir kamera önüne çıkmamıştı.

İşte Albayrak'ın açıklamaları:

"Galibiyet üzerine planlarımızı yapmıştık ama olmadı. Fırsatları değerlendiremedik. Belçika'da Brugge'den Şampiyonlar Ligi'nde 1 puan almak önemlidir. Mutlu bir şekilde İstanbul'a dönüyoruz."

"Diagne yine geldi her zaman olduğu gibi makara yapıyor. Değerli bir oyuncumuzdur, seneye yine bizimle olacaktır. Başarılar diliyoruz ona burada. İnşallah bize değil de rakiplere karşı başarılı olmasını diliyorum, o ne kadar gol atarsa bizim işimize yarar."