Son dakika haberi... Yaşadığı rahatsızlıktan dolayı bu sabaha ameliyata alınan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile ilgili son dakika açıklama geldi. Başkan Mustafa Cengiz'i her zaman yalnız bırakmayan İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak da Cengiz'in kaldığı hastaneye gelmişti.

Albayrak, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı ve ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Dursun Buğra'ya teşekkürlerini sundu, "Sevgili abicim Dursun Buğra'ya çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsın hocam. Yüce Allah'ım senden razı olsun." notunu düştü.

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