Abdurrahim Albayrak müjdeleri üst üste verdi

Divan Kurulu’nda söz alan Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak’tan, üst üste müjdeli haberler geldi. Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki yeni proje hakkında bilgi veren Albayrak, şunları kaydetti: “Florya hepimizin hayali olan bir yerdi. Florya gittiğinde geceleri uyku tutmadı. Florya denildiğinde Galatasaray’ın her şeyi aklımıza geliyordu. Orası geri alındığında 30 milyon insanın mutlu uyuduğunu düşünüyorum. Bizi Florya’dan çıkarmak istediler ama gidecek bir yerimiz yoktu...”

‘Hepsi sponsorla yapılacak’

“Ankara’ya kadar gittim uğraştım. Meclisin bahçesinde, (Kamerburgaz’da tahsis edilen arazi hakkında) bir maden ruhsatı alındıysa (işgalciyi) çıkarmanın çok zor olduğunu söylediler. Bizim süremiz dolmuştu ve gidecek bir yerimiz de yoktu. Dün maçtan önce sevgili hocamız Fatih Terim ile uzun uzun Florya’yı konuştuk. Florya’ya Allah’ın izniyle rüya bir tesis yapacağız. Hepsini sponsorlarla yapacağız. Her şeyi yer altına alacağız. İki kat aşağı indireceğiz. Basketbol şubesini buralara alıp, Florya’yı tamamen futbola bırakacağız.”

‘Anasının ak sütü gibi’

Galatasaray Adası’ndaki sorunları da çözmek için çalıştığını dile getiren Albayrak, “Adayı da halledeceğiz. Bütün işimi gücümü bıraktım ada konusuyla uğraşıyorum. Kemerburgaz’daki araziden de asla vazgeçmiş değiliz. OrasıGalatasaray’ın anasının ak sütü gibi helal malıdır” ifadelerini kullandı.