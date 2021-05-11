Abdurrahim Albayrak: Mayıslar bizim dedik

Süper Lig'de 41. hafta büyük heyecana sahne oldu. Beşiktaş'ın 2-1 yenildiği haftada Galatasaray Denizlispor'u deplasmanda 4-1 mağlup ederek rakibiyle puanını eşitledi. Maçın ardından Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak açıklamalarda bulundu.

İşte Albayrak'ın açıklamaları:

"Biz bu sezon çok acılar çektik. Yerden yere vurulduk ama hep çalıştık. Mayıslar bizim dedik. Geçtiğimiz hafta muhteşem bir Galatasaray vardı. Bugün Denizli inanılmaz direnç gösterdi ama 3 puanı aldık."

"Galatasaray camiası birlik olursa başaramayacağı hiçbir şey yoktur. Bu kadar sıkıntıya rağmen averajla 2. sıradayız. Çok büyük haksızlıklara uğradık, inanılmaz eleştirilere uğradık, bugün de moral olsun diye ödemeleri yaptık."

"Hep futbolcularımızı ve teknik heyeti düşündük. Fatih hocamı tebrik ediyorum. Camiamıza hayırlı uğurlu olsun."







