Abdurrahim Albayrak maç sonu isyan etti

Abdurrahim Albayrak'ın açıklamaları şu şekilde:

Bundan önceki maçlardan başlayalım. Konya maçında verilen penaltı. Elimizde tüm kayıtlar var. Tüm ısrarlara rağmen VAR konuşmaları açıklanmıyor. Bu hafta Rizespor'un iki penaltısı verilmiyor. Rakibimizin bu hafta Rizespor'la olan maçı öncesi Rize'de iki futbolcu cezalı duruma düştü. Linnes'e yapılan hareket %1000 kırmızı karttır arkadaşlar. Fenerbahçe'nin golünden önce Feghouli'ye yapılan hareket %100 faul. Ayağına basıyor. Ne hikmetse, VAR ile konuşuluyor karar verilmiyor. Nasıl devam edeceğiz böyle. Hakikaten merak ediyorum. Emeklerimize yazık ve günahtır. Eğer bir takım şampiyon ilan edilecekse, açık açık söylesin ilan etsinler. Boşu boşuna uğraşmayalım. Bir faul var, ayağa basma var, VAR'dan görüp veremiyorsunuz. Bildiğim birçok şey var. Bana söylenen birçok şey var. Türkiye adına çok üzgünüm. Zamanı geldiği zaman çok şey paylaşacağım.