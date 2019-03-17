Abdurrahim Albayrak: Kazanmak isteyen bir Galatasaray vardı

Bursaspor'u 3-2 mağlup eden Galatasaray'ın ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak, müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu.

2-0 geriye düştüklerini belirten Albayrak şöyle konuştu:

"Zor bir maç oynadık. 2-0 geriye düştük. 2-0'dan maçı çevirmek hakikaten kolay değil. Allah'a şükürler olsun ki şampiyonluğa giderken önemli bir 3 puan aldık. Güçlü bir rakipten aldık. Bursaspor'u tebrik ediyorum. Çok iyi oynadılar. Ama özellikle soyunma odasında Fatih hocanın konuşmasından sonra ikinci devre bambaşka bir Galatasaray vardı. Kazanmasını bilen, kazanmak isteyen bir Galatasaray vardı. Bütün arkadaşlara, teknik heyete teşekkür ediyorum. İhtiyacımız olan 3 puandı. Rakibimizin puan kaybettiği haftada alınan 3 puan çok önemlidir. Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Bu galibiyetin bütün camiamıza ve taraftarımıza hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Güzel bir konuşma oldu. Maçtan önce hocam konuşmuştu, ben de futbolcularla görüşme yapmıştım. Yine bunu tekrarladık. Şampiyonluk için bu maçın önemli olduğunu hoca ifade etti. İkinci yarı bambaşka bir Galatasaray vardı. 3 puanı alıp, koparan Galatasaray vardı."