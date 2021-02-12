Abdurrahim Albayrak: 'Gedson transferi bir rüyaydı'

Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, basın mensuplarıyla ofisinde buluştu, gündeme dair önemli açıklamalar yaptı. Ara transfer döneminde yapılan takviyelerin hikayesini anlatan Albayrak, "İstediğimiz futbolcuların yüzde 80’ini aldık. Hocamız ne istediyse almaya, yapmaya çalıştık. Gedson Fernandes transferi mucizeydi. Fernandes’i Türkiye’ye Galatasaray’dan başka hiçbir kulüp getiremezdi. Fatih Terim dışında kimse getiremezdi, hocamızın Rui Costa ile ilişkisi sayesinde bitirdik. Rüya gibi bir transfer. Fatih hoca bu transferi gerçekleştirdi ve ben sadece imzaları attım. Gedson Fernandes transferinde yaşadığım stresi, hastanede Kovid’e yakalandığım dönemde yanımdan tabutlar geçerken bile yaşamadım" dedi.

'Mohamed bizi çok zorladı'

Mostafa Mohamed transferinde çok zorlandıklarını da kaydeden Albayrak, "Bizi en çok zorlayan operasyondu. Tam 1 ay sürdü. Hocamızın çok önceden listesinde olan bir oyuncu idi. 4 milyon Dolar verip bonservisini alacağız. Satın alma opsiyonu bizde. Saint Etienne araya girdi, Mısır kulübünde 2-3 yönetim değişti. Menacerler devreye girdi. Önce kiralık sonra satış dediler. Sabahlara kadar Fatih hocam, Şükrü Hanedar, bütün arkadaşlarımız çalıştık. 2 gece sabahladık" ifadelerini kullandı.

Metin Karabaş



