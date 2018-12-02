Abdurrahim Albayrak: Fazla ortamı da germek istemiyorum

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Galatasaray'ı ağırladı. Mücadeleyi Siyah Beyazlı ekip 1-0'lık skorla kazandı. İlk yarıda Beşiktaş ataklarını savuşturmakta zorlanan Galatasaray 2. yarıda gol pozisyonlarına girmesine rağmen gol sesi çıkartamayınca sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Alınan bu sonuçla Beşiktaş puanını 24'e yükseltti ve Galatasaray ile aynı puanda yer aldı.

Mücadelenin ardından Galatasaraylı yönetici Abdurrahim Albayrak, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İşte Albayrak'ın maç sonuçları:

"Fazla ortamı da germek istemiyorum. Dün TT Stadı'na gelen taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki hafta kazanarak galibiyetlere tekrar başlamak istiyoruz."

"Şimdiden söylemek istemiyorum ama devre arasında transferlerle bambaşka bir Galatasaray olacak."

"Camialar çok büyük. Fazla ortamı germek istemiyorum. Güzel insanları birbirlerine düşürmeyelim. Güzel ülkemizde güzel şeyler yaparak iz bırakmak istiyoruz."

"Bizler bugün varız, yarın olmayacağız ama camialarda iyi izler bırakıp gitmek istiyoruz. Camiaları birbirlerine kırdırmayalım. Yenildik, Beşiktaş'ı tebrik ediyorum."