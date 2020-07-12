Abdürrahim Albayrak: Bizi o virüs yaktı

Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, Ankaragücü deplasmanı öncesi gündeme dair açıklamalar yaptı. Öncelikle TFF’nin yabancı kararını eleştiren Albayrak, şunları söyledi: “1 günde, 1 yılda olacak işler değil bunlar. Kulüplere çok büyük külfet getirecek kararlar. Çok detaylı konuşsaydık, başkanlar seviyesinde toplansaydık, hatta teknik heyetlerin de görüşleri alınsaydı ve çalışmalar yapılsaydı. Şimdi bu kadar sıkıntılı bir dönemden geçerken, kulüplerin bu masraflardan bu şartlarda dönmeleri zor.”

‘Konuşamıyoruz, çünkü...’

“Birçok Galatasaraylı arkadaşım konuşmuyoruz diye bizi eleştiriyor saygı duyuyorum, sevgilerimi gönderiyorum ama Galatasaray’ın başkanı hastayken, bu kadar zor durumdayken ben kanal kanal dolaşıp kameralara konuşamam şık olmaz. 6 ay futbolcular para almamış diyorlar. Herkes elini vicdanına koysun, personel 2 buçuk yıldır her gün ayın 1’inde maaşını almış mı, hep 29, 30’unda almıştır, bu yönetimin başarısıdır. Futbolculara en az 3-4 kez para dağıttık. Haziran sonunu da ödedik. Taraftar rahat olsun.”

‘Pişmiş tavuğun başına...’

“Bu kulübün başına gelenler pişmiş tavuğun başına gelmedi. Galatasaray ilk önce Özhan Canaydın’ı hastalıktan kaybetti, şimdi sevgili başkanımız yakalandı. Bizim üzüntümüz sıkıntımız çok fazla. Galatasaray’ın başkanı ciddi bir hastalığa yakalandı. 2. Başkan 28 gün yattı. Yusuf Günay, Kaan Kançal koronavirüs oldu. Fatih Terim, kovide yakalandı. Zaten Galatasaray’ı Çin’den gelen o mikrop durdurdu. Yoksa Galatasaray bu sene şampiyonluğun en büyük adayıydı ve şampiyon olacaktı. Maalesef o virüs hem dünyayı hem de Galatasaray’ı yaktı.”