Abdurrahim Albayrak: Biz bir aileyiz

Galatasaray'da istifa eden ve sonrasında görevine geri dönen Hasan Şaş'ın bu kararında en etkili isimlerden biri Abdurrahim Albayrak oldu.

Fatih Terim’in yanı sıra Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak’ın da Hasan Şaş ile bir görüşme yaptığı ve görevine kaldığı yerden devam etmesini istediği öğrenildi.

İş tatlıya bağlandıktan sonra da Albayrak, Fatih hoca ve ekibiyle birlikte Florya’da öğle yemeğinde bir araya geldi. Albayrak o buluşmanın fotoğrafını, “Biz bir aileyiz” diyerek Instagram hesabından paylaştı.



