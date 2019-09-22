Abdurrahim Albayrak: Ben taraftarlarımıza güveniyorum

Süper Lig'in 5. hafta mücadelesinde Yeni Malatyaspor'un Galatasaray'ı konuk ettiği karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Galatasaray, 23'te Seri ile öne geçmesine rağmen Malatyaspor 89'da Guilherme ile bulduğu gol sonucunda beraberliği yakaladı. Denizlispor, Konyaspor ve Kayserispor maçlarında uzatma dakikalarında yediği gollerle sıkıntı yaşayan Galatasaray, bu kez de 89'da yediği golle 2 puanı Malatya'da bıraktı.

Mücadelenin ardından Galatasaray'ın 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, basın mensuplarının sorulaırna yanıt verdi.

İşte Albayrak'ın maç sonu açıklamaları şu şekilde:

“Deplasmanda bir puan aldık. Önümüze bakacağız. Gönül isterdi ki Malatya’da galip gelelim. Maçı kazanabileceğimiz pozisyonlar da yakaladık ama 5-6 tane pozisyondan yararlanamazsanız geriye yapacak bir şey kalmıyor. Çok güzel bir gol attık, maalesef son dakikada yediğimiz gol iki puanımıza mal oldu. Üzgünüz ama bunların telafisi var. Henüz ligin başı."

"Kadro ile alakalı kararları Hocamız verir. Hocamız nasıl isterse öyle bir kadro çıkartır. Çünkü tasarruf yapmak durumunda olabilir. Önümüzdeki hafta cumartesi günü Fenerbahçe maçı, salı günü Paris Saint-Germain maçı var. Hocamız bunları düşünerek mutlaka tedbir almıştır. Doğrusunu da yaptı Hocamız, saygı duymak lazım."

"Hiçbir maç oynanmadan bir şey söyleyemezsiniz. 90 dakika oynayacaksınız, ondan sonra konuşacaksınız. Önümüzde zor bir derbi var. Ben taraftarlarımıza güveniyorum. 55 bin taraftarımız olacak. Güzel, dostça bir maç olacağını düşünüyorum. İki tarafa da başarılar diliyorum.”