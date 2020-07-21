Abdurrahim Albayrak: Başkan olayım da 50 milyon mu vereyim!

Galatasaray Yönetimi’ni oldukça sıkıntılı günler bekliyor. Başkan Mustafa Cengiz’in rahatsızlığı, finansal kriz, yapılması gereken transferler, muhalefetin seçim baskısı, bu sezonki sportif başarısızlık derken gündem bir hayli yoğun. Tam da bu dönemde sessiz kaldığı için eleştirilen 2. Başkan Abdurrahim Albayrak, sonunda isyan bayrağını açtı. UEFA ile sıkıntı yaşanmaması için Aralık ayında futbolcu ödemeleri kapsamında 2 ayrı kalemde 8 milyon Euro’yu daha sonra geri almak kaydıyla cebinden verdiği öğrenilen Albayrak’a, camianın önde gelenlerinden, “Ya biraz daha öne çık ya da başkanlığa aday ol” tavsiyesi iletildi.

Ailesi de karşı çıkıyor

Albayrak’ın ise bu yöndeki tavsiyelere, “Kulüpte işler zora girince hep ben elimi cebime atıyorum. Başkan olayım da 50 milyon Euro mu vereyim” diyerek karşığı çıktığı ifade ediliyor. Geçtiğimiz dönemde Albayrak’ın ailesi de, “Artık bu işlerle uğraşma. Bütün stresi sen çekiyorsun, sağlığına zarar veriyorsun” diyerek artık yönetimde olmasını istemediklerini dile getirmişti.

Çağrı Davran











