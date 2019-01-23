Abdurrahim Albayrak: 10 futbolcuyla görüşüyoruz

Alan ve Pato transferlerinde şu ana kadar olumsuz sonuç alan Galatasaray'da ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, Dubai dönüşünde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Albayrak, transfer görüşmelerinin sürdüğünü, 10 futbolcuyla temasta olduklarını ve birkaç gün içinde transferlerin takıma kazandırılacağını belirtti.

Abdurrahim Albayrak'ın açıklamaları şu şekilde:

Taraftarımız rahat olsun. Alan ve Pato'ya, ayrıca iki Çin kulübüne teşekkür ediyorum. Daha biten bir şey yok. Bekleyip göreceğiz. 10 tane futbolcuyla görüşme halindeyiz. Birkaç tanesini birkaç gün içinde Galatasaray'a kavuşturacağız. Transfer çalışmaları devam ediyor.

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