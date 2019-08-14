Abdülvasi Balta ve Ekrem Karabulut Dünya üçüncüsü

Estonya’da devam eden Dünya Gençler Güreş Şampiyonası’nda ikinci gününde Türkiye 2 bronz madalya kazandı. 74 kilodaki Abdülvasi Balta ise Moğolistan’dan Bat Erdene Byambasüren’e tuşla yenerek dünya üçüncüsü oldu.

125 kiloda mindere çıkan Paşa Ekrem Karabulut da Gürcü rakibi Vasil Khvistani’yi 4-1 mağlup edip, bronz madalyanın sahibi oldu. Türkiye daha önce de 97 kiloda Feyzullah Aktürk’le bronz elde etmişti. Ay- Yıldızlılar böylece Dünya Şampiyonası’nda serbest stilde müsabakalarını toplam 3 bronz madalyayla tamamlamış oldu.