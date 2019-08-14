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Abdülvasi Balta ve Ekrem Karabulut Dünya üçüncüsü

Dünya Gençler Güreş Şampiyonası’nda erkekler serbest stil 74 kiloda Abdülvasi Balta, 125 kiloda da Paşa Ekrem Karabulut, bronz madalya elde etti.

14 Ağustos 2019, Çarşamba 23:04 Son Güncelleme:
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Abdülvasi Balta ve Ekrem Karabulut Dünya üçüncüsü

Estonya’da devam eden Dünya Gençler Güreş Şampiyonası’nda ikinci gününde Türkiye 2 bronz madalya kazandı. 74 kilodaki Abdülvasi Balta ise Moğolistan’dan Bat Erdene Byambasüren’e tuşla yenerek dünya üçüncüsü oldu.

125 kiloda mindere çıkan Paşa Ekrem Karabulut da Gürcü rakibi Vasil Khvistani’yi 4-1 mağlup edip, bronz madalyanın sahibi oldu. Türkiye daha önce de 97 kiloda Feyzullah Aktürk’le bronz elde etmişti. Ay- Yıldızlılar böylece Dünya Şampiyonası’nda serbest stilde müsabakalarını toplam 3 bronz madalyayla tamamlamış oldu.

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